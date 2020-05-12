ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Андреем Тихоновым — в 17:45

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.
Новый инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 12 мая, начало — в 17:45 мск.
К нам в виртуальные гости придёт бывший футболист, а ныне тренер Андрей Тихонов. С ним пообщается Григорий Телингатер. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!
Смотрите интервью с Тихоновым на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».
Тихонов наиболее известен по выступлению за московский «Спартак», цвета которого он защищал с 1992 по 2000 и в 2011 году. В ходе своей карьеры Андрей также играл за «Вымпел», «Титан», «Крылья Советов», «Маккаби» (Тель-Авив), «Химки» и «Локомотив» (Астана), а с 1996 по 2000 год вызывался в сборную России.
В роли главного тренера работал в «Енисее» и «Крыльях Советов», а также входил в штаб «Спартака» и «Краснодара».
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