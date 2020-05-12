Ван дер Сар: два-три трансфера помогут «МЮ» навязать конкуренцию «Ливерпулю» и «Ман Сити»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар считает, что при правильной трансферной политике «красные дьяволы» смогут вернуться в гонку за чемпионский титул английской Премьер-лиги.
«Юнайтед» здорово провёл медовый месяц после назначения Уле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера. Затем команда столкнулась с трудностями, но в последние семь-восемь недель она показывает хороший футбол. Наладился набор очков, появились отличные результаты в матчах с сильными соперниками.
Надеюсь, сезон в Премьер-лиге возобновится, потому что им нужны места в Лиге чемпионов. Но «Юнайтед» стоит сосредоточиться на следующей кампании. Два-три приобретения помогут команде навязать конкуренцию «Ливерпулю» и «Манчестер Сити», — приводит слова ван дер Сара CNN.
- 12 мая 2020
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