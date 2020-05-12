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Депутат Лебедев назвал предательством и бредом решение «Крыльев» оштрафовать Фролова

Депутат Лебедев назвал предательством и бредом реш
Депутат Лебедев назвал предательством и бредом решение «Крыльев» оштрафовать Фролова
Футбол / РПЛ 0

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что «Крылья Советов» оштрафовали вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику российского правительства.

«Безусловно, это личное дело клуба. Мы не можем вторгаться в эти вопросы. Но я считаю, что это полный бред. На месте клуба эту историю нужно было поскорее замять, а они поспешили выскочить с заявлениями о том, что это была позиция игрока, а не клуба. Если можно так выразиться, то штраф — это определённое предательство. Это игрок твоего клуба, часть живого организма. Не успев даже разобраться в ситуации, «Крылья» обвинили футболиста.

Не думаю, что это сильно поднимет авторитет клуба в глазах болельщиков. Наоборот, будет обратное. Вратарь сказал то, о чём люди говорят на кухне. Любое наказание за подобное будет восприниматься болельщиками негативно. Когда болельщики вернутся на трибуны, они ещё напомнят клубу об этой ситуации», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Источник: «Крылья Советов» оштрафовали Фролова на 1,4 млн рублей за критику правительства
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