Полузащитник «Зенита» Барриос рассказал о сорвавшемся переходе в «Эвертон»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о несостоявшемся переходе в ливерпульский «Эвертон» во времена выступления за «Боку Хуниорс».
«У меня был вариант с «Эвертоном», переговоры шли. Для сделки им нужно было продать Гейе в «ПСЖ», и в итоге переход состоялся. Что касается «Тоттенхэма», речь шла о том, что им тоже нужно продать одного из игроков.
Я в тот момент сохранял спокойствие и делал это вплоть до последнего дня трансферного окна. Тогда со мной связался агент и сообщил, что «Зенит» продвинулся в переговорах, поскольку продал Паредеса в «ПСЖ». Я спросил о вероятности заключения контракта с «Эвертоном», и мне сказали полететь, а если бы ничего не произошло — вернуться в Буэнос-Айрес. Я обедал и уже собирался на автобус, когда агент позвонил и сказал, что трансфер сорвался», — цитирует Барриоса gol.caracoltv.com со ссылкой на ESPN.
- 12 мая 2020
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