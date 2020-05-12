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Мэр Лондона выступил против возобновления сезона в чемпионате Англии

Мэр Лондона выступил против возобновления сезона в чемпионате Англии
Футбол / Англия 0

Мэр Лондона Садик Хан выступил против возобновления сезона в английской Премьер-лиге, ранее приостановленного из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Садик заинтересован в возобновлении АПЛ и профессионального спорта в целом. Однако, учитывая, что страна находится в тисках этого кризиса и сотни людей умирают каждый день, он считает, что ещё слишком рано обсуждать вопрос о возобновлении сезона в чемпионате Англии в столице.

Будучи фанатом „Ливерпуля“, Садик, конечно же, хочет, чтобы АПЛ вернулась, но это может произойти только тогда, когда это будет безопасно», — приводит слова представителя мэрии Лондона Evening Standard.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 288 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,5 млн человек.

Правительство Англии разрешило возобновить спортивные турниры с 1 июня
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