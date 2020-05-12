Мэр Лондона выступил против возобновления сезона в чемпионате Англии

Мэр Лондона Садик Хан выступил против возобновления сезона в английской Премьер-лиге, ранее приостановленного из-за пандемии коронавирусной инфекции.



«Садик заинтересован в возобновлении АПЛ и профессионального спорта в целом. Однако, учитывая, что страна находится в тисках этого кризиса и сотни людей умирают каждый день, он считает, что ещё слишком рано обсуждать вопрос о возобновлении сезона в чемпионате Англии в столице.



Будучи фанатом „Ливерпуля“, Садик, конечно же, хочет, чтобы АПЛ вернулась, но это может произойти только тогда, когда это будет безопасно», — приводит слова представителя мэрии Лондона Evening Standard.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 288 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,5 млн человек.