Созин: передвижения людей по миру будет возможно только с вакциной. Уколют – и на стадион

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о проведении матчей со зрителями, а также о возможном расширении РПЛ.



«Понятно, что болельщики появятся на футболе только тогда, когда появится вакцина. А билеты можно будет купить только по паспорту с вакциной. Любые передвижения людей по планете будут возможны только с отметкой о вакцинации. А когда всех уколют – пойдём на стадион.



Нужно очень внимательно подойти к решению по количеству команд в РПЛ на будущий сезон: 16, 18, 34 или 68. Комитет по лицензированию должен понимать, что мы максимум соберём 12 команд на сезон. Пожалуйста, люди, занимающиеся лицензированием, проверяйте трижды, готовы ли команды отыграть следующий сезон до конца! Но от регионов поддержки не будет, деньги пойдут на медицину! Не надо гнаться за большим количеством команд, не будет их у нас. «Химки» и «Чертаново» — это вообще 38-й вопрос. А если вдруг клубы в следующем сезоне начнут ныть, что у них денег нет, то комитет по лицензированию надо навсегда закрыть. Вся ответственность сейчас ляжет на этих людей», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Андрей Созин: не играть сейчас в футбол – преступление против русского народа!