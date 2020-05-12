«Был дураком, недооценивал вирус». Бергоми рассказал, как переболел коронавирусом

Бывший защитник сборной Италии Джузеппе Бергоми рассказал, как переболел коронавирусом.



«Я прошёл тест на коронавирус и результат отказался положительным. Я заболел в начале марта. У меня были проблемы с обонянием и спиной, но не с лёгкими. В организме были антитела, но мне сказали, что это не защитит меня на 100%, потому что вирус меняется. Страха не было, но я постоянно использовал два обогревателя, потому что мне всё время было холодно. Я думал, что это грипп.



Мои друзья смеялись и говорили, что я слишком много думаю об этом, но мне было плохо, чувствовал боль и слабость. Я не мог сидеть из-за боли в спине, всегда был на ногах. Мне сказали, что лучше не принимать противовоспалительное. Через некоторое время боль ушла, но всё продолжалось 20-25 дней. Теперь у меня всё отлично, я снова бегаю. Я был дураком, недооценивал вирус. Думаю, я понял всё достаточно поздно и слишком много общался с людьми», — приводит слова Бергоми Football Italia.

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