«Был дураком, недооценивал вирус». Бергоми рассказал, как переболел коронавирусом

Бывший защитник сборной Италии Джузеппе Бергоми рассказал, как переболел коронавирусом.
«Я прошёл тест на коронавирус и результат отказался положительным. Я заболел в начале марта. У меня были проблемы с обонянием и спиной, но не с лёгкими. В организме были антитела, но мне сказали, что это не защитит меня на 100%, потому что вирус меняется. Страха не было, но я постоянно использовал два обогревателя, потому что мне всё время было холодно. Я думал, что это грипп.
Мои друзья смеялись и говорили, что я слишком много думаю об этом, но мне было плохо, чувствовал боль и слабость. Я не мог сидеть из-за боли в спине, всегда был на ногах. Мне сказали, что лучше не принимать противовоспалительное. Через некоторое время боль ушла, но всё продолжалось 20-25 дней. Теперь у меня всё отлично, я снова бегаю. Я был дураком, недооценивал вирус. Думаю, я понял всё достаточно поздно и слишком много общался с людьми», — приводит слова Бергоми Football Italia.
- 12 мая 2020
-
17:36
-
17:33
-
17:21
-
17:15
-
17:10
-
17:08
-
16:57
-
16:45
-
16:34
-
16:31
-
15:54
-
15:42
-
15:09
-
14:59
-
14:46
-
14:36
-
14:34
-
14:22
-
14:09
-
14:00
-
13:43
-
13:36
-
13:30
-
13:12
-
12:53
-
12:45
-
12:39
-
12:28
-
12:18
-
11:47
-
11:35
-
11:15
-
11:00
-
10:59
-
10:44