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«Зенит» выразил соболезнования родным и близким погибших в пожаре в петербургской больнице

«Зенит» выразил соболезнования родным и близким погибших в пожаре в петербургской больнице
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба петербургского «Зенита» выразила соболезнования близким погибших при пожаре в петербургской больнице.

«Футбольный клуб «Зенит» выражает соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в петербургской больнице святого Георгия», — сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Пожар в больнице святого Георгия на Северном проспекте начался в половине седьмого утра. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Ликвидацией возгорания занимались 75 сотрудников МЧС и 15 единиц специальной техники. Причиной пожара стала перегрузка одного из аппаратов искусственной вентиляции лёгких. В результате пожара погибли пять человек. Возбуждено уголовное дело по факту гибели пациентов реанимации.

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