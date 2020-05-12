Тихонов: в Испании, Германии уже начинают заниматься группами, а почему нашим так нельзя?

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о возобновлении сезона в чемпионате России.

«Чемпионат нужно доиграть. Если считать дни, которые люди сидят на сборе, сейчас футболистам нужен месяц, чтобы доиграть чемпионат. В Испании, Германии уже люди начинают заниматься группами, а почему нашим так нельзя сделать? Нам нужно успеть до 2 августа и успеть на жеребьёвку. Сыграть восемь игр за месяц — можем. Также разрешили пять замен. Должно быть всё по-честному. Футболисты хорошо зарабатывают, и ничего такого не случится, если их посадят на месячные сборы.



Сколько нужно, чтобы набрать форму? Очень многое зависит от срока паузы. После отпуска, через 10 дней мы были готовы играть. Минимум четыре недели нужно сейчас ребятам, чтобы они были в форме. Огромная нагрузка на сердце и мышцы. 10 дней на вкатывание, а ещё около двух недель на функциональную подготовку.



Футболисты лукавят, что отключаются от трибун. Я в своё время играл в „Лужниках“ без болельщиков, и было так себе. Плюс будет для приезжающей команды, а вот для домашней команды это будет, конечно, минус. К тому же мы помним, что Федун говорил, сколько клуб не заработает на матче без зрителей. Сейчас по Беларуси мы видим, что такое играть без зрителей. Тут есть плюс для тренеров и вратарей, которые подсказывают на поле. Трудно ли контролировать себя в плане лексики? Всё равно нужно себя контролировать. Ты не можешь громко орать матом на партнёра и соседа. Это будет предупреждаться, и у футболистов есть мозги, за этим будут следить очень серьёзно», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.