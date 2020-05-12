Андрей Тихонов: отцепить «Крылья Советов» и «Ахмат» от РПЛ будет несправедливо

Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением о возможном досрочном завершении чемпионата России.
«Если отцепить „Крылья“ и „Ахмат“ — это будет несправедливо. У них есть шанс доиграть и доказать, что они не слабее. Логичнее будет сделать так, чтобы в один год вошли две команды, а на следующий год вылетели четыре. На один год так можно сделать.
Что касается снижения зарплат, то это форс-мажор, и все должны это понимать. Люди сидят дома и получают гораздо меньше футболистов. Весь мир и вся Европа пошли на уступки, и не понимаю, почему некоторые не идут на них. Все, кто идёт навстречу, делают правильно.
По поводу „Тамбова“, есть определённые бюджетные деньги, которые должны быть израсходованы. В „Тамбове“ небольшие зарплаты в сравнении с другими командами Премьер-Лиги. Не знаю, почему „Краснодар“ не пошёл на это, Галицкий бы мог своим волевым решением пойти на это. Зная, как всё там строится, футболисты бы пошли ему навстречу.
Что касается меня, у нас не было таких больших зарплат, чтобы их как-то сокращать. Раньше такого не было вообще», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
- 12 мая 2020
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