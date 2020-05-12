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Рангник потребовал у «Милана» € 75-80 млн на трансферы и снизить средний возраст команды

Рангник потребовал у «Милана» € 75-80 млн на трансферы и снизить средний возраст команды
Футбол / Италия 0

Немецкий специалист Ральф Рангник выдвинул несколько требований «Милану», утверждает Milan live со ссылкой на La Repubblica.

По данным источника, тренер готов возглавить «Милан», если будут выполнены его условия. Рангник хочет подписать пятилетний контракт, получить € 140 млн на перестройку системы клуба, привести около 20 своих сотрудников, а также получить € 75-80 млн на трансферы. Также тренер хочет, чтобы команда играла с использованием новейших тактических схем, а для этого средний возраст игроков должен быть уменьшен до 22 лет.

Так как Рангник пока не согласился возглавить «Милан», клуб рассматривает кандидатуры бывшего главного тренера «Спартака», «Арсенала» и «ПСЖ» Унаи Эмери, а также экс-наставника «Валенсии» Марселино.

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