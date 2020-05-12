«Я всё равно люблю тебя, чувак». Балотелли и Кьеллини помирились

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли помирился с защитником туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, сообщает Football Italia.
Напомним, ранее Кьеллини заявил в своей автобиографии, что бывший партнёр по сборной Италии — плохой человек, он не уважает коллектив. Балотелли ответил, что ему по крайней мере хватает честности, чтобы высказывать претензии людям в лицо.
По информации источника, примирение футболистов произошло благодаря телевизионному шоу Le Iene. Балотелли отправил Кьеллини футболку с надписью: «Хотя ты и неожиданно нанёс мне удар в спину, я всё равно люблю тебя, чувак».
«Я думал, вставлять ли этот отрывок в книгу, но если бы не рассказал этого, то почувствовал бы себя лицемером. Марио, я многому научился, совершая ошибки, и буду продолжать делать это изо дня в день. Желаю тебе всего наилучшего и надеюсь скоро увидеть на поле», — сказал Кьеллини по видеосвязи.
- 12 мая 2020
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