«Я всё равно люблю тебя, чувак». Балотелли и Кьеллини помирились

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли помирился с защитником туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, сообщает Football Italia.



Напомним, ранее Кьеллини заявил в своей автобиографии, что бывший партнёр по сборной Италии — плохой человек, он не уважает коллектив. Балотелли ответил, что ему по крайней мере хватает честности, чтобы высказывать претензии людям в лицо.



По информации источника, примирение футболистов произошло благодаря телевизионному шоу Le Iene. Балотелли отправил Кьеллини футболку с надписью: «Хотя ты и неожиданно нанёс мне удар в спину, я всё равно люблю тебя, чувак».



«Я думал, вставлять ли этот отрывок в книгу, но если бы не рассказал этого, то почувствовал бы себя лицемером. Марио, я многому научился, совершая ошибки, и буду продолжать делать это изо дня в день. Желаю тебе всего наилучшего и надеюсь скоро увидеть на поле», — сказал Кьеллини по видеосвязи.

Балотелли — Кьеллини: по крайней мере, я достаточно честен, чтобы говорить что-то в лицо