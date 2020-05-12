Тихонов: когда мы тренировались у Романцева, то даже в глаза ему не могли смотреть

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» выразил мнение, что современные футболисты слишком часто спорят с тренерами.

«Футболистам пихают, потому что тренер видит, что что-то не так. Когда мы тренировались у Романцева, то даже в глаза ему не могли смотреть, потому что он смотрел, как лев на кролика. Мы пахали, а сейчас футболисты начинают возмущаться, когда им пихают», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 год, а также в 2011 году. В составе красно-белых он восемь раз становился чемпионом России, а также дважды стал обладателем национального Кубка.