В футбольной игре «Чемпионата» и «Квиз, плиз!» сыграли 436 команд! Известны результаты

«Чемпионат» и «Квиз, плиз!» провели большой интеллектуальный стрим по футболу, где сразились 436 команд из России и ближнего зарубежья. Игра прошла в нашем YouTube-канале.
Большинство вопросов были подготовлены на основе материалов «Чемпионата». Целый тур был организован из видеовопросов от Романа Широкова, Дмитрия Сенникова, Романа Павлюченко, Александра Мостового, Руслана Нигматуллина и Дмитрия Сычёва.
По результатам игры лучшие команды получат призы от «Квиз, плиз!». Победители фотоконкурса уже в ожидании шарфов от «Чемпионата». А командам, занявшим 13-е, 113-е, 213-е и 313-е места, мы дарим сертификат на бесплатное участие в любом стриме «Квиз, плиз!». Ждите его на своей почте.
Чтобы поучаствовать, нужно выбрать игру на сайте и зарегистрироваться на неё заранее, написав на почту «Квиз, плиз!» вашего города.
- 12 мая 2020
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