Тихонов — о словах Фролова: каждый человек имеет права высказать свою точку зрения

Бывший футболист и главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» прокомментировал слова голкипера самарского клуба Евгения Фролова, который подверг критике правительство Российской Федерации.
«Каждый может говорить то, что думает. Когда у Фролова брали интервью, он, может, до конца не понял, что происходит. Самара — бюджетный клуб, и деньги платит государство, поэтому клуб, может, и принял такое решение. Но у каждого человека есть точка зрения, которую он вправе высказывать. Также не стоит забывать, что нужно себя держать в руках», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Ранее сообщалось, что, по некоторым данным, «Крылья Советов» оштрафовали Фролова на 1,4 млн рублей.
- 12 мая 2020
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