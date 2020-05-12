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Экс-игрок «Реала» арестован в ходе операции, связанной с незаконным оборотом наркотиков

Экс-игрок «Реала» арестован в ходе операции, связанной с незаконным оборотом наркотиков
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Колумбии Эдвин Конго был задержан испанской полицией в ходе операции, связанной с незаконным оборотом наркотиков, сообщает Marca.

По информации источника, всего в ходе операции было арестовано 10 человек. На настоящий момент Конго и другие фигуранты дела находятся под стражей. Полиция ведёт расследование по делу о незаконном обороте кокаина.

Конго выступал за такие команды, как «Онсе Кальдас», мадридский «Реал», «Реал Вальядолид», «Витория Гимарайнш», «Тулуза», «Леванте» и другие клубы. Также Конго играл в составе национальной команды Колумбии с 1999 по 2004 год. В 2012 году колумбийский форвард объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

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