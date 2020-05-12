Тихонов: не знаю, почему Сёмина хотят выгнать из «Локомотива»

Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением о ситуации с главным тренером «Локомотива» Юрием Сёминым, который может покинуть клуб.
«Ситуация вызывает не только у меня недоумение. Его любят болельщики, и он очень уважаем всеми футболистами и тренерами. Идут какие-то подводные течения в самом „Локомотиве“, возможно, его „я“ кому-то не нравится. В руководстве есть определённые проблемы с ним. Ещё несколько лет назад его хотели выпроводить, а сейчас опять появился такой момент. У Юрия Павловича есть результат, я не знаю, почему его хотят выгнать. Я против этого!
Юрий Павлович — очень приятный человек, он себя даже на флеш-интервью хорошо и приятно ведёт. На него приятно смотреть. Сёмин — индивидуальность и личность, такие люди добавляют эмоций нашему чемпионату. Пускай он кричит на всех, пускай его штрафуют, но это эмоции нашей игры.
Романцев просто сидел и курил, потому что он знал, что его футболисты знают, что делать на поле. Он в перерыве нам давал ещё несколько установок, и всё. Он во время пауз мог кому-то что-то подсказать, но по бровке он никогда не прыгал», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
- 12 мая 2020
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