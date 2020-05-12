Леонид Федун, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём самочувствии

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией, рассказал о своём состоянии.
«Я сейчас нахожусь на госпитализации. Вопросы по футболу? Я оторван от информации. Как чувствую себя? Честно – не очень. Болельщикам скажите, что я очень благодарен за слова поддержки, которые были. Поэтому постараюсь побыстрее выздороветь», — приводит слова Федуна «Комсомольская правда».
7 мая было объявлено, что у Леонида Федуна выявлено заражение коронавирусной инфекцией, после чего он был госпитализирован.
В середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Российский миллиардер выделил деньги Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского, который в связи с пандемией коронавируса был переквалифицирован для приёма пациентов с этим диагнозом.
- 12 мая 2020
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