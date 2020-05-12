Экс-вратарь сборной Германии Леманн предложил играть с симптомами заражения коронавирусом
Бывший голкипер лондонского «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн, переболевший в результате заражения коронавирусной инфекцией, предложил продолжать играть в футбол с симптомами заражения.
«У нас было много заражённых игроков и у большинства из них даже не было симптомов. Для молодых, здоровых людей с сильной иммунной системой это не такая большая проблема. Единственное, на чём основывается весь этот карантин, — это надежда на то, что мы в итоге найдём вакцину или какое-нибудь лекарство, которые вылечат людей. Есть лишь надежда, больше ничего. Поэтому мы не можем закрыть всё, нужно продолжать действовать в условиях коронавируса. Пока симптомы не такие плохие, игроки должны справиться с этим», — приводит слова Леманна beIN Sports.
Бывший голкипер сборной Германии Йенс Леманн рассказал, как переболел коронавирусом
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