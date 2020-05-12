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Ибрагимович — о фильме «Последний танец»: теперь вы видите, каково играть с победителем

Ибрагимович — о фильме «Последний танец»: теперь вы видите, каково играть с победителем
Футбол / Италия 0

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился впечатлениями от просмотра сериала «Последний танец», который посвящён победе «Чикаго Буллз» в чемпионате НБА сезона-1997/1998 и лидеру команды Майклу Джордану.

«Приятно посмотреть “Последний танец”. Теперь вы видите, каково это — играть с победителем. Тебе это нравится или нет. Если нет — не играйте», — написал Ибрагимович в своём «твиттере».

Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне 38-летний шведский форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Италии (в семи — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

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