Лионель Месси сменил имидж

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси после возобновления индивидуальных тренировок сменил имидж, полностью сбрив бороду. Последние несколько лет он регулярно играл с густой бородой.

Фотографию можно посмотреть на странице Месси в «Инстаграме».

32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 22 матчах чемпионата Испании (в 21 — в основном составе), в которых стал автором 19 забитых мячей (трёх — с пенальти), отдал 12 результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. В шести матчах Лиги чемпионов на счету форварда два забитых мяча и три голевые передачи. В настоящее время оба турнира из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены.