Лионель Месси сменил имидж
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси после возобновления индивидуальных тренировок сменил имидж, полностью сбрив бороду. Последние несколько лет он регулярно играл с густой бородой.
Фотографию можно посмотреть на странице Месси в «Инстаграме».
32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 22 матчах чемпионата Испании (в 21 — в основном составе), в которых стал автором 19 забитых мячей (трёх — с пенальти), отдал 12 результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. В шести матчах Лиги чемпионов на счету форварда два забитых мяча и три голевые передачи. В настоящее время оба турнира из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены.
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