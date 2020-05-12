Козёл-талисман «Кёльна» не будет допущен на матчи клуба после возобновления сезона

Известный талисман клуба «Кёльн», козёл Хённес IX, не сможет присутствовать на оставшихся домашних матчах команды в сезоне-2019/2020, сообщает Deutsche Welle.



По информации источника, согласно протоколу о здоровье животные не будут допущены на стадионы после возобновления чемпионата Германии, приостановленного из-за пандемии коронавирусной инфекции. Напомним, 17 мая «Кёльн» проведёт матч с «Майнцем» на домашнем стадионе. Эта встреча станет первой с 2008 года, на которой не будет присутствовать маскот немецкого клуба.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. Более 288 тыс. человек скончались. Более 1,5 млн вылечились.