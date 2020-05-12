Чемпионат Чехии возобновится 23 мая

Сезон-2019/2020 в чемпионате Чехии возобновится 23 мая, сообщает официальный «твиттер» турнира. Клубам осталось провести по 6-7 матчей.
Первым матчем после возобновления сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет встреча «Теплице» и «Слована».
После 24 туров лидером чемпионата Чехии является «Славия», которая набрала 58 очков. Второе место занимает «Виктория Пльзень» (50), на третьем месте «Яблонец» (40).
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,3 млн случаев заражения коронавирусом. Более 290 тыс. человек скончались. Вылечились более 1,5 млн. В Чехии на 12 мая зафиксировано 8198 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 283 человека умерли.
Видео «Когда вернётся европейский футбол?» можно посмотреть на канале «Чемпионата» в YouTube.
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