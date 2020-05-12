Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-игрок «Спартака» Араз Озбилиз продемонстрировал оригинальный финт на тренировке

Экс-игрок «Спартака» Араз Озбилиз продемонстрировал оригинальный финт на тренировке
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший полузащитник московского «Спартака» Арас Озбилиз, выступающий за ереванский «Пюник», продемонстрировал оригинальный финт на тренировке, благодаря чему сумел обыграть партнёра по команде Артура Мираняна.

«Извини, бро», — написал Озбилиз в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Озбилиз перешёл в «Пюник» летом 2019 года из турецкого «Бешикташа» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 10 матчах чемпионата Армении (в восьми — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей (двух — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с ереванским клубом действует до лета 2020 года.

Озбилиз: последний раз получал удовольствие от футбола в «Спартаке»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020