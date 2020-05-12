Экс-игрок «Спартака» Араз Озбилиз продемонстрировал оригинальный финт на тренировке
Бывший полузащитник московского «Спартака» Арас Озбилиз, выступающий за ереванский «Пюник», продемонстрировал оригинальный финт на тренировке, благодаря чему сумел обыграть партнёра по команде Артура Мираняна.
«Извини, бро», — написал Озбилиз в своём «инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Озбилиз перешёл в «Пюник» летом 2019 года из турецкого «Бешикташа» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 10 матчах чемпионата Армении (в восьми — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей (двух — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с ереванским клубом действует до лета 2020 года.
Озбилиз: последний раз получал удовольствие от футбола в «Спартаке»
- 12 мая 2020
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