Чемпионат Португалии возобновится 4 июня

Профессиональная футбольная лига Португалии (LPFP) на официальном сайте объявила дату возобновления сезона-2019/2020, ранее прерванного из-за пандемии коронавируса. Матчи чемпионата Португалии возобновятся 4 июня.
«В течение последних нескольких дней различные организации проводили последовательные совещания по согласованию, чтобы возобновление сезона могло пройти безопасно и в соответствии со всеми мерами защиты, которые снижают риск заражения коронавирусом. 4 июня 2020 года пройдёт первая игра 25-го тура чемпионата Португалии», — говорится в заявлении пресс-службы лиги.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. Более 288 тыс. человек скончались. Более 1,5 млн вылечились.
- 12 мая 2020
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