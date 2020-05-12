Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чемпионат Португалии возобновится 4 июня

Чемпионат Португалии возобновится 4 июня
Футбол / Прочие турниры 0

Профессиональная футбольная лига Португалии (LPFP) на официальном сайте объявила дату возобновления сезона-2019/2020, ранее прерванного из-за пандемии коронавируса. Матчи чемпионата Португалии возобновятся 4 июня.

«В течение последних нескольких дней различные организации проводили последовательные совещания по согласованию, чтобы возобновление сезона могло пройти безопасно и в соответствии со всеми мерами защиты, которые снижают риск заражения коронавирусом. 4 июня 2020 года пройдёт первая игра 25-го тура чемпионата Португалии», — говорится в заявлении пресс-службы лиги.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. Более 288 тыс. человек скончались. Более 1,5 млн вылечились.

Три игрока португальского клуба заразились коронавирусом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020