Большинство футболистов РПЛ выступают за проведение матчей без зрителей

Футболисты Российской Премьер-Лиги приняли участие в опросе «Чемпионата» о возобновлении сезона во время пандемии коронавируса.



В частности, игрокам предложили ответить на вопрос: «Если матчи состоятся, то должны ли они проходить без зрителей?».



На вопрос ответили 87 футболистов – и россияне, и легионеры. Большинство — основные игроки своих клубов, многие выступают за национальные сборные. 68,4% считают, что из соображений безопасности играть нужно без зрителей.



«Сезон должен быть доигран любыми способами. Как угодно, но это нужно сделать», — отметил при этом один из участников опроса.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. Более 288 тыс. человек скончались. Более 1,5 млн вылечились.

РПЛ до 27 мая должна принять решение о судьбе сезона