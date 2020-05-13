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Большинство футболистов РПЛ выступают за проведение матчей без зрителей

Большинство футболистов РПЛ выступают за проведение матчей без зрителей
Футбол / РПЛ 0

Футболисты Российской Премьер-Лиги приняли участие в опросе «Чемпионата» о возобновлении сезона во время пандемии коронавируса.

В частности, игрокам предложили ответить на вопрос: «Если матчи состоятся, то должны ли они проходить без зрителей?».

На вопрос ответили 87 футболистов – и россияне, и легионеры. Большинство — основные игроки своих клубов, многие выступают за национальные сборные. 68,4% считают, что из соображений безопасности играть нужно без зрителей.

«Сезон должен быть доигран любыми способами. Как угодно, но это нужно сделать», — отметил при этом один из участников опроса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. Более 288 тыс. человек скончались. Более 1,5 млн вылечились.

РПЛ до 27 мая должна принять решение о судьбе сезона
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