Тибо Куртуа: в последние два года я много играл в «Формулу-1»

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа сообщил, что он любит играть в видеоигры.

«Мне всегда нравились видеоигры. Это правда, что в последние два года я много играл в «Формулу=1». Было бы интересно посоревноваться с настоящими гонщиками. Я смог развлекаться сам и развлекать соседей, чтобы им не было так скучно. Мне повезло иметь дом и сад, но у других людей жильё поменьше», — приводит слова Куртуа AS.

Куртуа перешёл в «Реал» летом 2018 года из лондонского «Челси». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне 28-летний бельгиец принял участие в 24 матчах чемпионата Испании (во всех — в основном составе), в которых пропустил 16 голов. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2024 года.