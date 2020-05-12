Тибо Куртуа: в последние два года я много играл в «Формулу-1»
Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа сообщил, что он любит играть в видеоигры.
«Мне всегда нравились видеоигры. Это правда, что в последние два года я много играл в «Формулу=1». Было бы интересно посоревноваться с настоящими гонщиками. Я смог развлекаться сам и развлекать соседей, чтобы им не было так скучно. Мне повезло иметь дом и сад, но у других людей жильё поменьше», — приводит слова Куртуа AS.
Куртуа перешёл в «Реал» летом 2018 года из лондонского «Челси». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне 28-летний бельгиец принял участие в 24 матчах чемпионата Испании (во всех — в основном составе), в которых пропустил 16 голов. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2024 года.
Тибо Куртуа: если мы сыграем в оставшихся матчах, то «Реал» станет чемпионом
- 12 мая 2020
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