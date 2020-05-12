Принадлежащий «Барселоне» М. Фернандес заразился коронавирусом
Бразильский полузащитник «Барселоны» Матеус Фернандес, выступающий на правах аренды за «Вальядолид», заразился коронавирусом, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, в настоящее время футболист находится на карантине.
Матеус Фернандес перешёл в «Барселону» в январе 2020 года из «Палмейраса». Сумма трансфера составила € 7 млн. После этого 21-летний футболист перешёл в «Вальядолид» на правах аренды. Хавбек не успел принять участие ни в одном из матчей чемпионата Испании, так как турнир из-за угрозы распространения коронавируса был приостановлен. Напомним, в Европе приостановлены все чемпионаты, кроме первенства Беларуси. Кроме того, на неопределённый срок перенесены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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