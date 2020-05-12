Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Принадлежащий «Барселоне» М. Фернандес заразился коронавирусом

Принадлежащий «Барселоне» М. Фернандес заразился коронавирусом
Футбол / Испания 0

Бразильский полузащитник «Барселоны» Матеус Фернандес, выступающий на правах аренды за «Вальядолид», заразился коронавирусом, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в настоящее время футболист находится на карантине.

Матеус Фернандес перешёл в «Барселону» в январе 2020 года из «Палмейраса». Сумма трансфера составила € 7 млн. После этого 21-летний футболист перешёл в «Вальядолид» на правах аренды. Хавбек не успел принять участие ни в одном из матчей чемпионата Испании, так как турнир из-за угрозы распространения коронавируса был приостановлен. Напомним, в Европе приостановлены все чемпионаты, кроме первенства Беларуси. Кроме того, на неопределённый срок перенесены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Был дураком, недооценивал вирус». Бергоми рассказал, как переболел коронавирусом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020