Аршавин: если «Барселона» сделает предложение по Миранчуку, то долго думать не нужно

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал информацию о намерении «Барселоны» приобрести полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука.
«Если скажу, что не верю в эту информацию, то скажут, что завидую. Интерес «Барселона» может проявлять, но я слышал, что они не хотят тратить сейчас деньги в летнее трансферное окно и будут обменивать игроков. С «Локомотивом» такое не прокатит, за дёшево никто отдавать Миранчука не будет. Интерес к нему возможен, и если предложение последует, то долго думать не нужно, нужно вызывать такси и ехать в аэропорт. Не фейк ли эта информация? Не знаю, Don Balon я не читал, не читаю и читать не буду.
Интерес к братьям Миранчукам от «Севильи»? Алексей техничный игрок, его стиль подходит для Испании, его мастерство позволяет заиграть в Европе, нужно пробовать, если будет шанс. Не могу залезть к братьям в голову, душу. Если живёшь футболом, в сильную команду нужно ехать», — приводит слова Аршавина сайт телеканала «Матч ТВ».
- 12 мая 2020
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