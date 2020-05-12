Результаты всех футбольных матчей 12 мая

12 мая состоялись очередные матчи в молодёжном первенстве Туркменистана, а также товарищеские матчи с участием чешских и израильских клубов.
Туркменистан. Молодёжное первенство. 8-й тур
«Ашхабад» — «Шагадам» — 2:1
«Небитчи» — «Ахал» — 2:0
«Мерв» — «Алтын Асыр» — 0:6
Товарищеские матчи
«Бней-Йегуда» (Израиль) — «Хапоэль» Тель-Авив (Израиль) — 0:0
«Спарта» (Чехия) — «Йылгава» (Чехия) — 6:1 и 4:1
«Витковице» (Чехия) — «Баник» (Чехия) — 0:2
«Пардубице» (Чехия) — «Влажим» (Чехия) — 1:1
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год. Чемпионаты Нидерландов и Франции завершены досрочно.
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