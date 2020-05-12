Результаты всех футбольных матчей 12 мая

12 мая состоялись очередные матчи в молодёжном первенстве Туркменистана, а также товарищеские матчи с участием чешских и израильских клубов.

Туркменистан. Молодёжное первенство. 8-й тур

«Ашхабад» — «Шагадам» — 2:1

«Небитчи» — «Ахал» — 2:0

«Мерв» — «Алтын Асыр» — 0:6

Товарищеские матчи

«Бней-Йегуда» (Израиль) — «Хапоэль» Тель-Авив (Израиль) — 0:0

«Спарта» (Чехия) — «Йылгава» (Чехия) — 6:1 и 4:1

«Витковице» (Чехия) — «Баник» (Чехия) — 0:2

«Пардубице» (Чехия) — «Влажим» (Чехия) — 1:1

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год. Чемпионаты Нидерландов и Франции завершены досрочно.