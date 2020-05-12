«Валенсия» может вернуть Унаи Эмери

Бывший главный тренер «Валенсии» Унаи Эмери может вернуться в клуб, утверждает Marca.

По данным источника, валенсийский клуб может уволить нынешнего наставника Альберто Селадеса, под руководством которого «летучие мыши» занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 27 турах 42 очка. В настоящее время турнир из-за угрозы распространения коронавируса приостановлен.

Эмери работал с «Валенсией» с 2008 по 2012 год и трижды занимал с клубом третье место в Примере. После ухода из «Валенсии» он возглавил московский «Спартак», но был уволен спустя полгода. Затем Эмери тренировал «Севилью», с которой три раза подряд стал победителем Лиги Европы. В 2016 году он возглавил «ПСЖ» и выиграл с клубом семь трофеев. Последним местом работы испанца был «Арсенал».