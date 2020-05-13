Австрийские клубы возобновят полноценные тренировки 15 мая, сообщает AFP. Ранее сезон в чемпионате Австрии из-за пандемии коронавирусной инфекции был приостановлен.
По информации источника, клубы смогут приступить к тренировкам, если все игроки команд пройдут тест на коронавирус и их результаты будут отрицательными. Отмечается, что 13 мая руководство лиги с разрешение властей страны обсудит дату возобновления сезона. Игры будут проводиться без зрителей.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. Более 288 тыс. человек скончались. Более 1,5 млн вылечились. В Австрии на 12 мая зафиксировано более 15 тыс. случаев заражения коронавирусом.
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