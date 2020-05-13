Александр Максименко: 9 мая — один из ключевых праздников в году
Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко рассказал об участии в акции «Сад памяти» в честь Дня победы.
«9 мая — один из ключевых праздников в году. Родители, дедушки и бабушки с детства учили, что надо чтить людей, которые пострадали, погибли. Что касается акции с посадкой дерева, я сразу откликнулся, хотел показать, что я помню. Могу сказать своё маленькое спасибо ветеранам», — сказал Максименко в эфире телеканала «Россия 24».
22-летний Максименко является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 21 гол. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
Александр Максименко посадил дерево в честь своего прадеда, который участвовал в ВОВ
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