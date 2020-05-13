Максименко: не очень нравится, что нас с Дасаевым сравнивают

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, что ему не нравятся сравнения с бывшим голкипером московского клуба Ринатом Дасаевым.

«Не очень нравится, что нас с Дасаевым сравнивают. Он тренировал меня долгое время. Так сложилось, что я — воспитанник «Спартака», начал играть довольно рано, это дело случая. Можно ли всю карьеру провести в «Спартаке»? Никогда не говори никогда. Всё может быть, загадывать ничего не хочется. Как вариант, я, конечно, этого не исключаю», — сказал Максименко в эфире телеканала «Россия 24».

22-летний Максименко является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 21 гол. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.