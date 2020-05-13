Александр Максименко: ошибки — это нормально, через них надо пройти

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко рассказал, как он относится к допущенным ошибкам во время матчей.

«Ещё в Ростове тренер вратарей говорил: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Ошибки — это нормально, через них надо пройти. Относиться спокойно, всё проанализировав. Конечно, тебе больно и неприятно, но после этого всё забываешь, анализируешь прошлую игру, начинаешь следующий матч с чистого листа. Это нам прививали ещё с детства», — сказал Максименко в эфире телеканала «Россия 24».

22-летний Максименко является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 21 гол. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.