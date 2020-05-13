Максименко: не помню такого сильного состава у молодёжной сборной России, как сейчас

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о молодёжной сборной России.

«У нас отличная банда. Не помню на своей памяти, чтобы был такой сильный созыв. Нас объединяет то, что мы все хорошо знаем друг друга. Команда отличная. Прошли весь цикл ровно, недоработали две-три игры: с Болгарией на выезде, с Польшей дома. В этих играх должны были брать по три очка. Но все ошибки уже проанализировали. На данный момент главная сборная для меня — молодёжная. Надеюсь, что ничего не перенесётся, и мы сможем доиграть этим же составом квалификационный цикл. Дай бог, выйдем в основную часть. У нас многое может получиться», — сказал Максименко в эфире телеканала «Россия 24».

22-летний Максименко является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 21 гол. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.