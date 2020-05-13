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Клопп сделал выбор между Месси и Роналду

Клопп сделал выбор между Месси и Роналду
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сделал выбор между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Для меня лучший Месси. Если бы я мог нарисовать идеального игрока, это был бы рост Роналду, он мог бы прыгать так высоко и бегать так быстро, как Криштиану. И в довершение всего, это его отношение, он абсолютно совершенен и профессионален, не может быть лучше. А с другой стороны, есть маленький Месси, который делает всё так легко. Он мне больше нравится как игрок на поле. Но Криштиану также невероятный футболист», — приводит слова Клоппа ESPN.

За свою тренерскую карьеру Клопп не тренировал ни Месси, ни Роналду.

Из-за пандемии коронавируса сезон английской Премьер-лиги был приостановлен. «Ливерпуль», в 29 матчах набрав 82 очка, возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

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