Евгений Фролов опроверг информацию о штрафе в 1,4 млн рублей за критику правительства

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов прокомментировал информацию о штрафе от самарского клуба в размере 1,4 млн рублей за критику правительства.
«После моих слов пошла волна и тогда действительно имел место эмоциональный разговор о возможном штрафе. Сумму Жека назвал плюс/минус правильную. Но на сегодняшний день никто меня не штрафовал, поэтому информация Савина не соответствует действительности. Посмотрим, что будет завтра», — приводит слова Фролова Metaratings.
Напомним, Фролов раскритиковал российское правительство за действия на фоне пандемии коронавируса. После этого «Крылья Советов» сообщили, что футболист будет оштрафован, однако позднее формулировка была изменена. В новой версии заявления говорится, что его накажут. В начале мая появилась информация, что Евгений останется в команде, поскольку клуб боится резонанса.
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