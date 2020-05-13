«Новая йога». Девушка Роналду опубликовала соблазнительное фото из спортзала

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала фотографию из спортзала.

«Новая йога», — подписала она своё фото в «Инстаграме»

Посмотреть фото можно в «Инстаграме» Джорджины Родригес.

Ранее Джорджина Родригес рассказала, как начались её отношения с футболистом. Их первая встреча с была в Gucci, где девушка работала продавцом-консультантом.

Из-за пандемии коронавируса сезон в чемпионате Италии был приостановлен.

В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний футболист записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу в 10 встречах.