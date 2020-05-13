«Новая йога». Девушка Роналду опубликовала соблазнительное фото из спортзала
Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала фотографию из спортзала.
«Новая йога», — подписала она своё фото в «Инстаграме»
Посмотреть фото можно в «Инстаграме» Джорджины Родригес.
Ранее Джорджина Родригес рассказала, как начались её отношения с футболистом. Их первая встреча с была в Gucci, где девушка работала продавцом-консультантом.
Из-за пандемии коронавируса сезон в чемпионате Италии был приостановлен.
В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний футболист записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу в 10 встречах.
Девушка Роналду потренировала нижнюю часть спины
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