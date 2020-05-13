Месси и Роналду не вошли в сборную лучших исполнителей штрафных по версии Sport360

Сайт Sport360 опубликовал символическую сборную лучших исполнителей штрафных в истории футбола.

Посмотреть запись можно в «Инстаграме» Sport360.

Лучшим исполнителем штрафных ударов среди вратарей стал Рожерио Сени.

Защитники — Роберто Карлос, Синиша Михайлович, Роналд Куман, Дарио Срна.

Полузащитники: Роналдиньо, Зико, Жуниньо, Дэвид Бекхэм.

Нападающие: Диего Марадона, Пеле.

Нападающий «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионель Месси, а также форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду не были включены в этот список.

Ранее сообщалось, что Месси за 5 лет забил со штрафных больше, чем любая команда из топ-5 лиг Европы.

На данный момент практически во всём мире был приостановлен футбольный сезон из-за пандемии коронавируса.