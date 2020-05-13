Возобновление сезона Серии A под угрозой срыва. Медики клубов пригрозили увольнением

Возобновление сезона в чемпионате Италии находится под угрозой срыва, сообщает Football Italia.
По данным источника, клубные медики пригрозили отставкой из-за недовольства протоколом возобновления сезона. Правительство Италии и научный комитет подготовили протокол возобновления тренировок и матчей в Серии A, в котором юридическую ответственность за заражение игрока коронавирусом будут нести медики.
Президент Ассоциации медиков по футболу Энрико Кастеллаччи сообщил, что многие медики итальянских клубов готовы уйти в отставку и считают, чтобы клубы также должны нести ответственность за заражение футболистов коронавирусом.
Ранее сообщалось, что все 20 клубов лиги выразили желание доиграть нынешнюю кампанию, несмотря на появлявшуюся ранее информацию о том, что некоторые из них, в частности «Торино» и «Брешия», хотят досрочно завершить сезон.
- 13 мая 2020
-
05:45
-
05:29
-
04:50
-
04:23
-
03:45
-
03:23
-
03:02
-
02:45
-
02:19
-
01:40
-
01:24
-
00:53
-
00:51
-
00:49
-
00:47
-
00:45
-
00:44
-
00:38
-
00:25
- 12 мая 2020
-
23:53
-
23:44
-
23:30
-
23:19
-
23:11
-
22:57
-
22:33
-
22:31
-
22:11
-
21:42
-
21:34
-
21:21
-
21:20
-
21:03
-
20:54
-
20:35