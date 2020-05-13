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26 команд MLS планируют возобновить сезон в Орландо в спорткомплексе Дисней

26 команд MLS планируют возобновить сезон в Орландо в спорткомплексе Дисней
Футбол / Прочие турниры 0

MLS прорабатывает варианты возобновления нынешнего сезона. В частности, появилось предложение разместить все 26 команд в районе Орландо и проводить матчи без зрителей в спортивном комплексе Диснея, сообщает Washington Post.

Игроки, тренеры и вспомогательный персонал, насчитывающий более 1000 человек, будут жить в карантине на одном из крупных курортов возле Walt Disney World в течение неопределённого периода. Команды будут тренироваться и играть в основном на стадионе «ESPN Уайд Уорлд оф Спортс», расположенном на территории парка Дисней. Компания ESPN, принадлежащая Disney, является одним из партнёров MLS.

Ожидается, что лига объявит о решении в следующие две недели и установит рамки для возобновления сезона, который из-за пандемии был закрыт в марте после двух туров.

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