Одноклубник Александра Головина считает, что «Монако» выиграет Лигу 1 в ближайшие годы

Португальский полузащитник «Монако» Желсон Мартинш выразил мнение, что в ближайшие годы клуб может стать чемпионом Франции.
«Я думаю, что мы можем добиться титула в краткосрочной перспективе, но это не навязчивая идея. Всё будет зависеть от контекста. Последние несколько лет были нелёгкими. Много чего произошло, что несколько раз перевернуло мою карьеру, но я уверен, что в следующем сезоне всё будет иначе. Могу гарантировать, что сделаю всё возможное, чтобы всё было иначе», — цитирует Мартинша Get French Football News со ссылкой на Record.
Напомним, в марте Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3).
В текущем сезоне 25-летний португалец принял участие в 23 матчах за «Монако» во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
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