«Барселона» интересуется Ал. Миранчуком, Фергюсон отстранён от боёв. Главное к утру

«Барселона» интересуется полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком, Тони Фергюсон и Алексей Олейник отстранены от боёв в UFC, Лионель Месси сменил имидж, Роман Широков поделился мнением об альтернативе Владимиру Путину, Себастьян Феттель покинет «Феррари» и другие новости в подборке «Чемпионата».

1. «Барселона» в ближайшее трансферное окно намерена приобрести полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука.

2. Тони Фергюсона отстранили от боёв на два месяца, Алексея Олейника — на полгода.

3. Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси после возобновления индивидуальных тренировок сменил имидж.

4. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией, рассказал о своём состоянии.

5. «Путину нет альтернатив. Можно выбрать только из его окружения». Бывший футболист сборной России Роман Широков выразил мнение, что президенту страны Владимиру Путину нет альтернативы.

6. Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что покинет итальянскую команду по окончании сезона-2020.

7. Московский ЦСКА интересуется 24-летним парагвайским нападающим «Дженоа» Антонио Санабрией.

8. Тони Фергюсон потерял три места в сводном рейтинге UFC, Алексей Олейник вошёл в топ-10 тяжеловесов.

9. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сделал выбор между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

10. Нападающий «Зенита» и национальной команды России Артём Дзюба попал в сферу интересов «Милана».