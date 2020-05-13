Экс-форвард «Кубани» Джибриль Сиссе намерен возобновить карьеру и найти себе клуб в Лиге 1

39-летний бывший форвард «Ливерпуля», «Марселя» и «Кубани» Джибриль Сиссе намерен возобновить игровую карьеру, чтобы преодолеть отметку в 100 забитых голов в чемпионате Франции.

«В начале это была почти шутка, но понемногу, это действительно стало желанием. Я всегда говорил, что преодоление отметки в 100 забитых мячей было для меня чем-то очень важным. Мне не хватает четырёх голов. Если этого не произойдёт, то, по крайней мере, я хотя бы попытался. Эта мысль не даст мне покоя, если я так и не попытаюсь. Вы должны рассматривать меня как дополнительного игрока в рабочей силе, а не как элемент, который может служить все 90 минут. Даже я не могу лгать самому себе, но я всё ещё могу приносить пользу», — цитирует Сиссе Goal со ссылкой на L'Equipe.



Сиссе за свою карьеру, которая началась в 1998 году, выступал за такие клубы, как «Осер», «Ливерпуль», «Марсель», «Сандерленд», «Панатинаикос», «Лацио», «Куинз Парк Рейнджерс», «Аль-Гарафа», «Бастия» и другие. Любителям российского футбола он также известен по игре за «Кубань» в 2013 году. В составе сборной Франции, в которую он вызывался с 2002 по 2011 год, Джибриль стал обладателем Кубка конфедераций в 2003 году. На клубном уровне форвард завоевал шесть трофеев.



Всего в чемпионате Франции Сиссе провёл 209 встреч, в которых забил 96 мячей и отдал 12 результативных передач. В 2018 году в возрасте 37 лет он завершил игровую карьеру.