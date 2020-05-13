Бывшая жена Кержакова рассказала, что на карантине полностью отказалась от алкоголя

Милана Тюльпанова, бывшая супруга экс-нападающего «Зенита» и главного тренера юношеской сборной России Александра Кержакова, в «Инстаграме» рассказала об изменениях в своей жизни во время карантина.
«Удивительным образом мне стало плевать на мнение окружающих от слова «совсем». Для меня это своего рода открытие, потому что я, в принципе, всю свою жизнь шла на поводу у людей, обслуживая чужие интересы в приоритет своим, чтобы меня ценили и говорили, какая я молодец. Так называемый синдром отличницы, а если по-простому – тщетные попытки заслужить любовь окружающих подобным образом. Скажу сразу, что такая метода не работает ни разу.
Круг общения стал сильно меньше, и я наконец-то смогла признаться самой себе, что на 99 процентов являюсь интровертом – и мне комфортно в этом состоянии, и больше нет как возможности, так и необходимости себя ломать, чтобы для каждого второго быть псевдодругом. Каждый день я имею возможность быть рядом со своим ребёнком, и я нет-нет да и начинаю приобщаться к отряду яжематерей, и больше мне такое положение дел не кажется попыткой уйти от необходимости себя реализовывать в профессии. Сейчас скажу банальность, но быть родителем – профессия ничуть не меньшая, чем те, которым нас обучают в университетах, а в чём-то даже большая.
И, наконец, полный отказ от алкоголя и забота о своём здоровье – до эпидемии я буквально изнашивала себя, в голове были проекты, съёмки, реклама, «обязательные» к посещению мероприятия – словом, всё что угодно, но никак не собственное здоровье, как физическое, так и эмоциональное», — написала Тюльпанова.
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