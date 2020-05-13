Эрлинг Холанд: не обращаю внимания на слухи об интересе «Реала»
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал слухи об интересе мадридского «Реала». По информации СМИ, «сливочные» могут попытаться приобрести норвежца уже в ближайшее трансферное окно.
«Я сосредоточен на своей игре, а не на всех этих слухах. Думаю о своей работе. Это то, что я люблю больше всего, и то, на чём я сконцентрирован. Да, я потрясающе начал в «Боруссии». Хочу становиться лучше каждый день. Стараюсь изучать больше деталей и оставаться в наилучшей форме», — приводит слова Холанда AS со ссылкой на Sky Sport.
Эрлинг перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе за € 20 млн. В 11 матчах за дортмундский клуб 19-летний форвард забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Райола: Холанд способен забивать за «Реал» по 50 голов в год и достигать цифр Роналду
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