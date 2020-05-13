Подросток, угрожавший легенде «Арсенала» Райту, сам явился в полицию

Пользователь «Инстаграма» Патрик О’Брайен, отправлявший оскорбления и угрозы бывшему нападающему «Арсенала» Иану Райту, явился в полицию с повинной, сообщает Sky News.



Правоохранители провели беседу с ирландским подростком беседу и приступили к составлению дела, которое будет направлено в прокуратуру.



Ранее Райт пожаловался на сообщения от О’Брайена, который назвал его «грёбаной обезьяной» и «ниггером», а затем пригрозил, что заразит его коронавирусом и таким образом «подпишет смертный приговор». Также подросток написал легенде «канониров», что ненавидит его родителей, братьев, сестёр и всю его семью. Экс-футболиста впоследствии поддержали многие пользователи социальных сетей и «Арсенал».

Подросток оскорблял легенду «Арсенала» Райта в соцсети и угрожал заразить коронавирусом