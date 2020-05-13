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Квартиру футболистки «Зенита» обворовали на более чем 1,5 млн рублей

Квартиру футболистки «Зенита» обворовали на более чем 1,5 млн рублей
Футбол / РПЛ 0

Футболистка «Зенита» Людмила Шадрина стала жертвой воров, сообщает «Фонтанка».

В съёмную квартиру 27-летней спортсменки пробрались воры, о чём накануне, 12 мая, в полицию заявил владелец жилплощади. По его словам, в период с 18 марта по 12 мая в квартире отжали кухонный стеклопакет, после чего украли из мини-сейфа часы Hublot за 1 млн рублей, Casio G-Shock за 75 тыс. рублей, DKNY за 15 тыс., Tissot за 20 тыс., а также ещё несколько аксессуаров стоимостью в 200, 120 и 164 тыс. рублей. Кроме того, исчезли золотые украшения Шадриной. Общий материальный ущерб превысил 1,68 млн рублей. По итогам жалобы полиция возбудила уголовное дело.

Шадрина выступает за женскую команду «Зенита» с момента её основания в феврале этого года. Ранее Людмила защищала цвета «Приалита», «Чертаново» и ЦСКА.

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