Marca: ФИФА отменила церемонию вручения наград
Международная федерация футбола (ФИФА) из-за пандемии коронавируса приняла решение не проводить в 2020 году церемонию вручения наград The Best, сообщает Marca.
Мероприятие должно было пройти в Милане в сентябре. По информации издания, награды ФИФА останутся без лауреатов.
Также под вопросом находится судьба «Золотой бутсы», вручаемой лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), и «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту года в Европе по версии журнала France Football.
Напомним, в прошлом году ФИФА признала лучшим игроком года нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. Аргентинец выиграл также «Золотой мяч» и «Золотую бутсу».
Роналду — лучший обладатель «Золотого мяча», по мнению Райта. Ширер выбрал Месси
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