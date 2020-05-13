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Marca: ФИФА отменила церемонию вручения наград

Marca: ФИФА отменила церемонию вручения наград
Футбол 0

Международная федерация футбола (ФИФА) из-за пандемии коронавируса приняла решение не проводить в 2020 году церемонию вручения наград The Best, сообщает Marca.

Мероприятие должно было пройти в Милане в сентябре. По информации издания, награды ФИФА останутся без лауреатов.

Также под вопросом находится судьба «Золотой бутсы», вручаемой лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), и «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту года в Европе по версии журнала France Football.

Напомним, в прошлом году ФИФА признала лучшим игроком года нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. Аргентинец выиграл также «Золотой мяч» и «Золотую бутсу».

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